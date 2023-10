MotoGp

Weekend perfetto per Martin a Motegi: dopo pole, record della pista e Sprint, lo spagnolo del team Pramac vince anche la gara della domenica (interrotta a metà per pioggia) e si porta ad appena tre punti di distanza dal leader della classifica Bagnaia (2° in Giappone). Bezzecchi chiude il GP al 4° posto, adesso ha un distacco di 54 punti da Pecco. La MotoGP tornerà in pista dal 13 al 15 ottobre con il GP Indonesia, da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW L'ORDINE DI ARRIVO IN GIAPPONE