Marquez chiude il GP di Motegi al 3° posto, è il primo podio per la Honda ufficiale in questa stagione nelle gare della domenica, arrivato proprio sul circuito di casa. Una circostanza che ha emozionato Marc, dato che potrebbe essere la sua ultima volta in Giappone da pilota HRC: "Sembra che io mi diverta in questa situazione, ma non è così, non sto dormendo bene la notte, sono stanco e bisogna chiarire tutto velocemente". Lo spagnolo ha deciso di passare nel team Ducati Gresini nel 2024

Strano il destino. Il primo podio del 2023 per la Honda Repsol (considerando solo le gare della domenica) arriva proprio con Marquez a Motegi, il circuito di casa per il colosso giapponese dei motori. Una circostanza che ha toccato il cuore di Marc, che dalla prossima stagione potrebbe battere al ritmo della Desmosedici. È stato proprio questo a emozionare in modo particolare lo spagnolo: dopo tanti anni di successi con la Honda, lo spagnolo potrebbe lasciare HRC nel 2024, per approdare in Gresini. Il pilota ha già deciso, vuole il team satellite Ducati per la prossima stagione, ma deve prima concordare una via d’uscita con la casa giapponese. Naturale quindi che questo primo podio in un Gran Premio, arrivato nel finale di una stagione complicata, possa smuovere le corde del suo animo: potrebbe essere il suo ultimo podio con la Honda sulla pista di casa. "Sicuramente è romantico che il primo podio della nostra stagione in un GP sia arrivato proprio in Giappone, ma io do sempre il 100% con quello che ho, che sia a Motegi o a Misano", spiega lo spagnolo dopo aver chiuso il GP al 3° posto. Poi sul proprio futuro aggiunge: "Devo chiarire velocemente la mia posizione. Sembra che io mi diverta in questa situazione, ma in realtà non è così, non sto dormendo bene la notte, sono stanco e bisogna chiarire tutto".