Sul circuito di Motegi si parte alle 5 con la Moto3: Masià in pole e Bertelle terzo in griglia, subito dopo Nepa. Alle 6.15 la gara di Moto2 con Chantra davanti a tutti e Acosta in agguato, più indietro il suo rivale per il titolo Arbolino. Alle 8 gran finale con la top class. Il Gran Premio del Giappone è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW