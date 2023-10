Honda, come trasformare la crisi in un'opportunità

Da una crisi, un’opportunità. La Honda si trova nel peggior momento della sua storia, le case europee hanno surclassato il rivale giapponese. I suoi piloti preferiscono chiudere anticipatamente i contratti pur di non correre più su una moto HRC. L’ultimo caso, il più eclatante, è quello di Marc Marquez il pilota più vincente della casa giapponese, che ha deciso di risolvere il contratto per correre con una Ducati del team Gresini. È una vera e propria crisi da cui però la Honda può ricavarne un’opportunità. Nei prossimi mesi, infatti, il team giapponese non dovrà più sostenere il peso mediatico che inevitabilmente aveva con un otto volte campione del mondo in squadra. Gli ingeneri giapponesi potranno lavorare con più tranquillità, senza vivere ogni singola sessione di test come un esame inappellabile. È evidente che le pressioni, esercitate giustamente da Marquez per migliorare la moto hanno forse prodotto una reazione scomposta fatta di tanti aggiornamenti del tutto inefficaci. Certo, non basterà un ambiente meno stressante per fare una moto più veloce, ma saranno i processi e i nuovi inserimenti nel gruppo di lavoro a cambiare gli equilibri, ma non c’è momento migliore per la Honda per fare di una crisi, una grande opportunità.