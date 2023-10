Alla vigilia del GP d'Indonesia, Bagnaia si dice motivato per tornare a quella vittoria che manca ormai da quattro Gran Premi. Il pilota Ducati è in testa al Mondiale con 3 punti di vantaggio su un Martin in grande forma, ma nonostante ciò non cambia l'approccio di Pecco al weekend: "Dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio". E sull'imprevedibilità del meteo: "Sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione"

In piena lotta mondiale, la MotoGP torna in Indonesia per il quindicesimo Gran Premio della stagione. Di recente aggiunta nel calendario del Motomondiale, anche sul Mandalika Street Circuit ci sarà l'icognita meteo. Dopo il secondo posto in Giappone, ottenuto proprio sul bagnato, il leader del Mondiale Francesco Bagnaia vuole provare a tornare alla vittoria, che manca da quattro gare: "Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria". Nonostante il distacco in classifica da Martin si sia notevolmente ridotto, non cambia le sue abitudini: "Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato", afferma, "Anche qui il meteo rappresenterà la grande incognita, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione".