MotoGp

Marc Marquez in Gresini, è ufficiale: il team satellite Ducati ha annunciato l'accordo per la stagione 2024 con l'8 volte campione del mondo, che raggiunge nel box il fratello Alex e prende il posto di Di Giannantonio. A questo punto si attendono le mosse di Honda per rimpiazzare lo spagnolo: tra i candidati Zarco, ma la sua promozione da LCR al team ufficiale non è scontata. Nella lista anche Vinales e Oliveira, ma entrambi sono sotto contratto con Aprilia GP INDONESIA, LE QUALIFICHE LIVE