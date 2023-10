Bastianini: "Bagnaia? Pensavo solo alla mia gara"

Enea Bastianini ha chiuso al 7° posto la Sprint di Mandalika , precedendo il compagno Pecco Bagnaia. Un copione visto in realtà per tutta la giornata di sabato in Indonesia. Ironia della sorte, il suo tempo in Q1 ha di fatto estromesso Bagnaia dalla fase decisiva delle qualifiche, costringendo il compagno di squadra a un deludente 13° posto in griglia di partenza . E poi, nel corso della Sprint, è stato dal primo all’ultimo giro con le ruote davanti a Pecco, con meno di un secondo di vantaggio sul campione del mondo in carica.

"Ora mi sento più libero, punto di partenza per il 2024"



"Sono felice della mia gara, era dura fisicamente. Non sapevo come avrebbe retto il fisico, non avevo problemi a guidare anche se le condizioni si sono fatte sentire. Bagnaia? Ho fatto solo la mia gara, dando il massimo o quasi perché volevo tenermi qualcosa in tasca per finire la corsa. Abbiamo fatto una buona qualifica, anche se il punto interrogativo sarà domani. Stiamo facendo un bel weekend. La gomma dura? Mi trovo meglio con questa mescola, mi sento più a mio agio. Non mi sono trovato bene con la morbida nel Q2. Mi aspettavo di fare più sorpassi in gara, ma penso sia stata la scelta più giusta. Sono ripartito più tranquillo, prima ero più nervoso perché volevo lottare per il campionato. Mi sento più libero, la spalla va meglio e questo è un punto di partenza per il prossimo anno".