Marini conquista la pole del GP Indonesia, firmando anche il nuovo record della pista con 1:29.978. Alle sue spalle scatteranno due Aprilia: 2° Vinales, 3° Aleix Espargaró. Bagnaia resta fuori dal Q1 per la prima volta da Motegi 2022, partirà 13°. Il suo rivale per il titolo, Martin, scatterà dalla sesta casella. Ecco la griglia di partenza valida sia per la Sprint (oggi alle 9) sia per il Gran Premio di domani. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE