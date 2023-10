La gara di Luca Marini si è chiusa a 25 giri dalla fine, quando il pilota Mooney VR46 è stato steso da Binder. Un incidente molto simile nella dinamica a quello di Le Mans: "Lì per lì mi sono spaventato per la clavicola, ma sembra tutto a posto - ha spiegato il pesarese a Sky -. Il problema più grande in realtà è il pollice sinistro, sono rimasto agganciato alla manopola, è come se avessi fatto una manovra strana e ora sento dolore all’articolazione"

L'ANALISI ALLO SKY TECH