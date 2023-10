Bagnaia vince la gara in Indonesia rimontando dal 13° posto. Un successo che gli permette di tornare in testa al Mondiale a +18 su Martin: "C’era bisogno di un risultato così dopo Barcellona, sono orgoglioso. Ringrazio la mia squadra, soprattutto gli elettronici, ci meritiamo questa vittoria. Mi ha fatto bene sfogarmi dopo la Sprint e parlare con le persone che mi vogliono bene, come ad esempio Rossi e Domizia: lei mi ha cazzia sempre quando vede che non riesco a dare il massimo"

Cosa c’era dentro di te prima di questa gara?

"Dopo l’incidente di Barcellona ne sono successe parecchia, c’era bisogno di questa vittoria. Ringrazio tantissimo la mia squadra per questo risultato, soprattutto gli elettronici, hanno fatto un ultimo step che mi ha aiutato tantissimo per riuscire a spingere come volevo, la moto era molto aggressiva ma loro sono riusciti a trovare una soluzione. È fantastico, ce lo meritavamo tanto, sono molto orgoglioso".

Ti aspettavi una rimonta del genere dal 13° posto? C’è qualcuno con cui hai parlato ieri prima di andare a dormire per dare una svolta al tuo weekend?

"Mi circondo sempre di persone che mi vogliono bene, sono fortunato perché ne ho davvero tante. Mi ha fatto bene sfogarmi dopo la Sprint e parlare con la squadra, con la mia famiglia, con Valentino (Rossi, ndr), con tutti miei amici, con mia sorella, con Domizia. Tutto mi è servito soprattutto Domizia, lei mi cazzia sempre quando vede che non riesco a dare il massimo. Le loro parole mi aiutano tanto, per chi come me ha bisogno di una vicinanza mentale. Mi sono anche svagato parlando d’altro, come discutere con Domizia delle sue compre, questo ha allontanato i pensieri negativi. Ma l’ultima cosa a cui ho pensato prima di spegnere il cellulare ieri sera era che avevo davvero bisogno di un risultato così".

Cosa ha funzionato bene in moto? Cosa ti porti dietro di positivo che può esserti utile anche nella prossima gara in Australia?

"Nel warm up ho cercato di capire cosa cambiare, non potevo fare un’altra gara dietro. La gomma media mi ha aiutato, così come la gomma dura davanti. Il sorpasso su Vinales è stato fantastico, mi ha dato gusto. Nella Sprint ero più in difficoltà".