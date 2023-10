Un dolorante Bezzecchi chiude il GP Indonesia con uno stoico 5° posto, ad appena una settimana dall’operazione alla clavicola destra: "Non pensavo di fare un weekend del genere. Il sorpasso su Binder? Quando sei in pista ti viene un qualcosa dentro che ti spinge oltre, lo volevo troppo. In Australia mi aspetto un altro weekend di sofferenza, anche se la pista sarà meno impegnativa di Mandalika. Ho sentito Rossi, era contento per questo risultato"

Come è stato finire un weekend così al 5° posto dopo l'operazione alla clavicola appena una settimana fa?

"È stata durissima, sono abbastanza stanco, però ne è valsa la pena decidere di partire comunque per venire qui in Indonesia nonostante l'intervento alla spalla. Non mi aspettavo di fare un weekend del genere. Il sorpasso su Binder all’ultimo giro, con le ultime energie, è stato bello"

La prossima pista, in Australia, è molto impegnativa dal punto di vista fisico con tutti quei cambi di direzione. Come affronterai quel Gran Premio? In che condizioni arriverai?

"Secondo me Phillip Island è una pista meno fisica di Mandalika, io ho fatto fatica nelle staccate e in Australia ci sono meno staccate. Non sarà facile, mi aspetto un altro weekend di sofferenza stressando così tanto la spalla, però sarà leggermente meglio rispetto all'Indonesia"