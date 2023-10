In Indonesia un weekend tutto italiano

Il weekend di Mandalika è stato un trionfo tricolore , con un piccolo intermezzo per Jorge Martin , naufragato tuttavia con la caduta in gara. Il sabato è cominciato con la prima pole di Luca Marini , 110° poleman dal 1971 (prima non ci sono dati), a fare il paio con il numero 10 che porta sulla carena. È l’ undicesima pole di fila Ducati , una striscia iniziata a Le Mans, ed ora c’è solo una sequenza più lunga, quella di 26 della Honda da Imola 1996 ad Assen 1998. Questa sequenza record della Ducati è la principale responsabile di un digiuno ora storico: per la prima volta dal 1971 ci sono stati 14 GP consecutivi senza pole di moto giapponesi . La Ducati ha così completato la collezione: era l'unico circuito del calendario 2023 in cui non aveva ancora messo a segno la pole position; non solo: in tutti e 20 i circuiti del mondiale la Ducati è partita in pole almeno una volta in una delle ultime due stagioni. Marini ha spezzato la sequenza dell’Italia con la B : le precedenti 14 pole tricolori erano state messe a segno tutte da piloti Ducati il cui cognome inizia per B…

La riscossa di Martin, ma Pecco torna leader

Passando alla Sprint, la prima di Martin: no, non la vittoria, anzi, ha portato a casa la 4^ Sprint di fila, bensì la prima volta in testa al mondiale, record che si è goduto per un solo giorno, perché la caduta della domenica lo ha riportato dietro a Bagnaia. E qui parte la riscossa del campione del mondo in carica. Sì, perché al sabato nella Sprint era stato la 6^ Ducati al traguardo su 7; dietro a lui solo Zarco, caduto rovinosamente in Q2 e, prima, non era riuscito ad approdare in Q2, eliminato dall’ultimo giro cronometrato del compagno di team Bastianini. Questo, tuttavia, si è dimostrato il trampolino di lancio per un’impresa inedita per Bagnaia ed un qualcosa che non si vedeva in MotoGP dal 2006, e cioè vincere una gara asciutta partendo dalla 13^ piazza. Non succedeva dal GP di Turchia del suddetto 2006, quando fu Marco Melandri a vincere, addirittura partendo 14°. Per Bagnaia il 17° successo, ad una sola lunghezza da Wayne Gardner, ma soprattutto, a fare il paio con la 13^ posizione di partenza, il 13° successo negli ultimi due campionati, un valore stellare se si considera che nello stesso periodo nessuno dei suoi rivali è andato oltre quota 4 (Bastianini). Per i nostri colori, un numero tondo: ora i piloti italiani hanno vinto in 50 circuiti del motomondiale in top-class.