La Honda di Marquez o l'Aprilia: le due opzioni per Di Giannantonio

In Indonesia Di Giannantonio ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in MotoGP. Le ultime prestazioni lo hanno rilanciato sul mercato, tanto che è entrato nel mirino di Honda e non solo. Il suo futuro, infatti, in qualche modo è legato a quello di Olivera

Un quarto posto che è un po’ una vittoria, per diversi motivi: in Indonesia Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in MotoGP, in un momento delicato, incerto, di transizione. Marc Marquez prenderà il suo posto nel team Gresini, e molto prima dell’ufficialità le voci circolavano insistentemente nel paddock. Contro un 8 volte campione del mondo c’è poco da fare, se non quello che ha fatto Diggia: lavorare a testa bassa e dimostrare di meritare una sella in MotoGP. Fabio non si è fatto scoraggiare e, con una crescita costante che è diventata esponenziale negli ultimi Gran Premi, ha chiuso 8° in Giappone in entrambe le gare, 6° nella Sprint in Indonesia e 4° in gara, dopo una rimonta incredibile dalla 16° posizione in griglia.