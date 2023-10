In corso le prove libere 2 della MotoGP a Phillip Island, ultima sessione prima delle qualifiche: la caccia alla pole scatterà all'1.50 e vedrà protagonista da subito Pecco Bagnaia, costretto al Q1 dopo l'11° tempo di ieri, insieme a Marc Marquez e Fabio Quartararo. Da non perdere alle 6.10 la gara, anticipata a oggi per via delle previsioni meteo negative di domenica. Tutto in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

LA GUIDA TV