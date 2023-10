DI M. SANCHINI

Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Phillip Island e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato australiano, curva dopo curva. La gara della top class è in diretta domenica 22 ottobre alle 5 italiane in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW GP AUSTRALIA, LE PROVE LIBERE LIVE