GP Australia, rivedi subito la gara on demand

È stato un GP Australia insolito quanto spettacolare, anticipato nella mattinata italiana di sabato 21 ottobre per via delle previsioni meteo in peggioramento a Phillip Island per domenica (giorno in cui, invece, alle 4 è stata riprogrammata la Sprint Race). Se non siete riusciti a seguire la gara in diretta, nessun problema: la programmazione di Sky Sport vi permette di rivedere subito il Gran Premio d'Australia in qualunque momento.