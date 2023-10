Nella roulette della cadute, la sfida dei temerari sotto il diluivo australiano l’ha vinta Deniz Oncu. Cuore a coraggio, il turco ha rischiato tutto per sorpassare Sasaki a poche curve dal traguardo. Il giapponese per un attimo ha accarezzato il sogno della laedership del mondiale (Masia lottava nelle retrovie, perdendo posizioni e punti campionato), dopo la caduta di Fernandez (sostituto di Suzuki) che ha condotto la gara in testa dall’inizio. A quattro giri dalla fine in condizioni proibitive lo spagnolo ha ceduto le armi a Sasaki che nel frattempo si è era liberato di Joel Kelso, pilota di casa per la prima volta sul podio iridato. “Una gara folle, la più folle della mia carriera” ha detto il giapponese meritato secondo in una gara dove era più facile cadere che restare in piedi. La pioggia cresciuta d’intensità alla vigilia della corsa ha mandato per terra Moreira, Bertelle Holgado già nel giro d’allineamento. Il brasiliano è ripartito dai box, a corsa iniziata, dopo avere recuperato la sua moto e sostituito un semimanubrio rotto nella caduta. Holgado si è schierato in griglia senza cupolino, rimesso nuovo poco prima del via. Bertelle è arrivato sullo schieramento a spinta.