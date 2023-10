La Sprint di Phillip Island è stata annullata per maltempo, ma Bagnaia avrebbe preferito correre per incrementare il proprio vantaggio in vetta alla classifica piloti: "A me dispiace sempre non poter correre, avrei lottato per vincere la Sprint, quindi ho dovuto rinunciare a dei punti che mi avrebbero fatto comodo. Adesso però sono contento di passare su due piste dove mi sono sempre trovato bene come Thailandia e Malesia"

Ti aspettavi che cancellassero la Sprint viste le condizioni meteo?

"A me dispiace sempre non poter correre, a prescindere dalla possibilità di perdere o guadagnare dei punti. Nel warm up ho avuto un piccolo problema e non sono riuscito a spingere come avrei voluto (ha chiuso 20°, ndr). Ma sapevamo quale fosse il problema, mi aspettavo che ci fosse qualcosa che non stava funzionando. Effettivamente poi siamo riusciti a individuare il problema, quindi eravamo pronti a correre sul bagnato, una condizione in cui quest'anno abbiamo sempre fatto passi in avanti. Avrei lottato per vincere la Sprint, quindi ho dovuto rinunciare a dei punti che mi avrebbero fatto comodo. Però la situazione meteo era critica già nel warm up. La Moto3 è riuscita a correre, ma hanno finitio la gara con 18 piloti. La Moto2 era veramente al limite"