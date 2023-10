Sprint della MotoGP cancellata, ma le gare di Moto2 e Moto3 si sono svolte, seppure con qualche sorpresa. In Moto2 voto 10 per Arbolino, nettamente superiore sul bagnato. Il leader del mondiale Acosta cade nel giro di schieramento, ma non compromette la classifica. Voto 10 anche per Öncü in Moto3 alla sua terza vittoria in categoria. Ecco le pagelle di Paolo Beltramo delle gare di Moto2 e Moto3 di Phillip Island

MOTOGP, SPRINT CANCELLATA PER MALTEMPO