"Mi sarei commosso sul podio, ma non è partito l'inno francese...". Il giorno dopo il suo primo trionfo in MotoGP, Zarco ha raccontato un curioso retroscena su quanto accaduto ieri durante i festeggiamenti per il suo successo a Phillip Island. Per via di un problema tecnico, infatti, non è partita la 'Marsigliese' (che è invece stata registrata in tv), costringendo il pilota Pramac a cantare a cappella insieme con altri connazionali. "Mi hanno rovinato il momento", ha scherzato Johann

IL MOMENTO DELL'INNO. VIDEO