Massimo dei voti per i tre piloti sul podio in Australia, tutti su Ducati: prima vittoria per Zarco, Bagnaia sempre più leader del Mondiale e Di Giannantonio al primo podio in carriera. Martin paga la scelta della gomma, KTM si conferma seconda forza, Aprilia sotto le attese. Disastrose Honda e Yamaha. Le pagelle di Paolo Beltramo

