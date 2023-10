Dodicesimo e ultimo round della stagione Superbike a Jerez dove va in scena il gran finale. Ad Alvaro Bautista mancano due soli punti per bissare il titolo piloti 2022 e le speranza di Toprak Razgatlioglu sono quindi statisticamente molto ridotte. Lo spagnolo, dopo essere diventato a Portimao il pilota Ducati più vincente della storia superando Carl Fogarty, potrebbe raggiungere “the King” nella classifica overall salendo a 59 successi nel caso di una tripletta in Andalusia. Razgatlioglu , co-autore di un campionato semplicemente stellare, ha fatto il possibile per contrastare l’eccezionale performance del binomio Ducati Panigale V4R factory / Alvaro Bautista. I numeri lo dimostrano: ben 18 volte, un record assoluto, ha chiuso in seconda posizione una delle tre gare e si è messo tutti alle spalle in sette occasioni. Il Ducatista in 11 round ha collezionato 24 successi, tre secondi ed un terzo posto. In pratica i due hanno occupato il 94% dei gradini più alti del podio disponibili (e il 64% dei secondi posti).

Detto dei due punti mancanti ad Alvaro Bautista per conquistare il titolo piloti Superbike 2023, bissando il 2022, la Ducati si è già confermata campione del mondo Costruttori per la 19esima volta su 36 (dal 1988). Anche nella Supersport a Borgo Panigale hanno fatto bottino pieno (titolo Rider e Manufacturers). Resta da vedere come si concluderà la lotta nella top class per il best team, dove la squadra factory Ducati insegue la Yamaha di Razgatlioglu e Locatelli in vantaggio di sei punti. Tra gli indipendenti, Bassani con la Panigale V4R del Motocorsa guida la classifica con 39 punti di vantaggio su Petrucci sempre su Ducati (del Barni racing), titolo piloti sicuro quindi per la casa italiana. Più difficile per Borgo Panigale conquistare anche il titolo Independent Team. Motocorsa insegue Yamaha GRT con un gap di 33 punti, con il solo Bassani a contrastare le due punte Yamaha Gardner e Aegerter.

The last dance per molti, factory ed indipendenti

Mercato esplosivo quest'anno in Superbike. Cambierà molto, moltissimo nello schieramento di partenza 2024. Razgatlioglu lascia Yamaha per la BMW factory, Rea scende dalla ZX10-RR dopo sei titoli mondiali e consegna la sella della sua Kawasaki al nostro Axel Bassani che diventa ufficiale KRT. Il fenomeno nord irlandese va a sostituire Razgatlioglu in Yamaha affiancando Locatelli. In Ducati factory, dopo il rinnovo annuale di Bautista, sale dalla Supersport, fresco di titolo, Nicolò Bulega. Ancora da definire la posizione di Rinaldi che potrebbe aver spazio in Motocorsa al posto di Bassani o in Honda se Lecuona fosse chiamato in MotoGP ad occupare la sella liberata da Marc Marquez. Danilo Petrucci resta in superbike con il Barni racing pronto a capitalizzare il secondo anno di esperienza in top class. Non va dimenticato che in questo 2023 è un rookie. Grande rientro, infine, a Borgo Panigale per Andrea Iannone che ritorna in pista ufficialmente con la V4R del GoEleven. Oltre a tutto ciò, in BMW dopo la “bomba” Razgatlioglu è arrivata la conferma di Vd Mark e il passaggio di Redding in Bonovo assieme a Gerloff. New entry di spessore, infine, per arricchire una griglia già di alto livello. Debutterà con Ducati il Marc VDS con moto affidata a Sam Lowes in arrivo dalla Moto2. In attesa del 2024, godiamoci l’ultimo round di una stagione 2023 spettacolare.