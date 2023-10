Superbike, il calendario provvisorio del 2024

La Dorna ha pubblicato il calendario provvisorio della Superbike per il 2024. In totale ci saranno 12 round, con due importanti novità: il Balaton Park in Ungheria (23-25 agosto), ma soprattutto il circuito di Cremona, dove si correrà dal 20 al 22 settembre 2024. Cremona si aggiunge all'altro round italiano, quello di Misano, in programma dal 14 al 16 giugno. Tutta la Superbike è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

