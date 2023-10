La clavicola operata dopo l’infortunio al Ranch di Rossi, il 7 ottobre, sta guarendo. Marco Bezzecchi può guardare con ottimismo al prossimo impegno in Thailandia . Lo ha spiegato nella conferenza stampa di giovedì, che precede la gara in calendario questa fine settimana. "Non mi posso lamentare - ha spiegato Bezzecchi -, ho tolti i punti, la pelle non tira più, mi sento meglio, sono fiero della cicatrice… Senza la Sprint di domenica scorsa in Australia (annullata per le condizioni meteo avverse, ndr) ho avuto un giorno in più per riposare e fare terapia, per recuperare spalla e braccio . Nell’insieme sono molto contento". Le ultime trasferte sono però state una prova di resistenza. In Indonesia, pochi giorni dopo l’operazione, e anche in Australia, Marco ha dovuto stringere i denti. "L’Indonesia è stata davvero dolorosa, a cinque giorni dall’intervento, in Australia ho sofferto invece la fatica, e meno il dolore . Non so cosa prevedere per questo weekend in Thailandia, spero di essere più forte e più in forma, d’altronde sapevo che avrei dovuto soffrire, ero preparato sul piano mentale. Posso gestire il dolore e un po’ di sofferenza, comunque devo provare a spingere".

"Bagnaia e Martin sono più forti in questo momento"

Nel 2022, in Thailandia Marco ha conquista la sua prima pole position in MotoGP, è la pista ideale per tornare a lottare per il podio. “Questo tracciato mi piace moltissimo, l’anno scorso ho centrato la mia prima pole, è stato un momento bellissimo. Di questa pista mi piacciono le staccate, molto decise perché a me riesce bene frenare forte e quest’anno sono migliorato ancora in frenata, ma il Chang International circuito ha un layout particolare, perché c’è anche una parte dove si lascia scorrere molto la moto, è un circuito di tipo misto. Non faccio previsioni ad ogni modo, devo sentire come risponde il mio fisico e poi vedremo". Bezzecchi è terzo in classifica, staccato di 73 punti dal leader Bagnaia, quindi può ancora lottare per il titolo. "La vedo dura in questo momento - la sua previsione -, sono un po’ troppo indietro rispetto a Bagnaia e Martin, loro due sono più forti in questo momento. Il mio obiettivo in Indonesia era quello di sopravvivere, senza pensare al campionato, perché più lungo stai fermo, più lungo è il recupero, ecco perché non appena c’è stata la possibilità sono risalito in sella, per non perdere lo slancio. E’ stato difficile non perdere punti nelle ultime gare, lotterò fino alla fine se ci sarà la possibilità di vincere il titolo, di sicuro darò il 100%".