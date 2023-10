Le parole del leader del Mondiale dopo il 7° tempo nel venerdì di pre-qualifiche in Thailandia: "Buona giornata, era da tempo che non partivo così: abbiamo ritrovato il feeling in frenata, ora serve migliorare in ingresso curva". Poi sulla lotta per il titolo: "Troppo pochi 27 punti, pensiamo a lavorare e a stare davanti. Il weekend è ancora lungo..."

Era da parecchio che Pecco Bagnaia non sorrideva così tanto dopo il venerdì delle pre-qualifiche. Aldilà del settimo tempo nel venerdì di Buriram, il torinese si è detto molto soddisfatto per il feeling ritrovato in sella alla sua Desmosedici. "E' stata una giornata molto positiva. Da tempo non avevo questo spunto iniziale e, nonostante qualche difficoltà anche oggi, siamo riusciti a essere veloci - ha spiegato a Sky Sport -. Peccato la bandiera gialla all’ultimo giro, saremmo potuti essere nei primi tre posti, cosa che dà sempre un valore in più". E' stato proprio il suo rivale per il titolo, Jorge Martin, a vanificare l'ultimo crono utile del campione del mondo in carica, per via di una scivolata senza conseguenze alla curva 3. Poco male, Bagnaia ha comunque chiuso ampiamente nei 10 e sabato andrà a caccia della pole position dal Q2.