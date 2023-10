Nel corso delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, la Ducati di Martin - autore del miglior tempo a Buriram - prende un cartello e perde un pezzo, che va a colpire alla spalla Marc Marquez. Il pilota della Honda si tocca il braccio per alcuni istanti, poi riprende la sessione senza problemi. L'11° tempo finale costringerà, però, il catalano a passare dal Q1. "Ho avuto male per 1-2 minuti, ma non mi ha limitato nella guida"

