Il 39enne pilota della Ducati vince gara-1 a Jerez e si laurea campione del mondo in Superbike per la seconda stagione consecutiva dopo il titolo del 2022. In 12 round, lo spagnolo ha collezionato 25 successi in 34 gare, tre secondi ed un terzo posto: un record. Sul podio in Andalusia anche Razgatlioglu (2°) e Locatelli (3°). Domenica la Superpole alle 11 (su Sky Sport Arena) e l'ultima gara della stagione, alle 14 su Sky Sport MotoGP