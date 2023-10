Moto2: la griglia di partenza del GP di Thailandia

Aldeguer davanti a tutti in Thailandia, in prima fila a Buriram anche il leader del Mondiale, Acosta, e Arenas. Ottavo tempo per Arbolino, 12° Vietti, più indietro Foggia, Surra e Casadei. Gara della Moto2 domenica alle 7:15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Il derby spagnolo rischia di diventare la sfida principale nella gara di Moto2. Fermin Aldeguer porta in pole la sua Boscoscuro , sfatando il pronostico del suo stesso team manager (“troppe staccate e ripartire, qui la nostra moto può soffrire”), mettendosi dietro Pedro Acosta , il più veloce in tutti i turni di prove. La mattina il leader del mondiale aveva rifilato quasi mezzo secondo al connazionale che si è rifatto in qualifica. Fermin, dopo aver segnato la pole in un giro pazzo (aveva oltre quattro decimi di vantaggio nel terzo settore, nel quarto ha salvato una chiusura d’anteriore che poteva spedirlo dritto nella ghiaia) ha rischiato di ripetersi subito dopo. La sfida è aperta, resta la gara per decidere che la vincerà. Nemmeno il pilota di casa, Somkiat Chantra , ha saputo avvicinarsi ai tempi dei due spagnoli da cui è rimasto staccato di quattro decimi. Hanno fatto meglio Arenas e Canet , finiti a comporre un poker iberico che s’è preso tutta la prima fila e l’inizio della seconda.

Arbolino 8°: le qualifiche degli italiani

Tony, passato dalla Q1 dopo un terzo turno di prove deludente, rischia di far da spettatore domenica. E non può permetterselo. Il pilota di Marc Vds s’è piazzato in ottava posizione, sfruttando la scia del tailandese a inizio turno, alle spalle di Lopez e davanti a Dixon. Per tenere aperto il mondiale in gara dovrà stare più vicino ad Acosta a cui, finora, non è venuta la tremarella da gran finale. Lo spagnolo non ha perso un briciolo della sua sicurezza. Gli altri italiani: Celestino Vietti, 12°, Dennis Foggia, 16°. Salac solo diciottesimo, è scivolato subito al primo giro.