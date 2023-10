Martin è il più veloce nelle qualifiche di Buriram, lo spagnolo firma anche il nuovo record della pista (1:29.287), per lui è la quarta pole nelle ultime sei gare. In prima fila anche Marini (2°) e Aleix Espargaró (3°). Bezzecchi scatterà 4°, Bagnaia partirà 6°. Di Giannantonio deve accontentarsi della 13^ casella. Ecco la griglia di partenza valida sia per la Sprint di oggi alle 10 sia per la gara di domenica alle 9, tutto in in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW