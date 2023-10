Il campione del mondo non fa sconti: Superpole e dominio in Gara 1 a Jerez con record della pista. Manzi 2° di misura su Caricasulo

Archiviata con un round di anticipo la pratica del titolo mondiale, la Supersport affronta Jerez con il piglio di una festa di fine stagione. I valori in campo, però, restano sempre gli stessi e anche nel sabato andaluso è stato Nicolò Bulega a farla da padrone: il neo campione del mondo ha infatti conquistato la decima pole position di stagione e vinto Gara 1 con margine, sbriciolando il precedente record del circuito in gara (1’41”875 contro il precedente 1’42”329 targato Dominique Aegerter). La strategia adottata dal pilota Aruba Ducati è stata la stessa dell’ultimo periodo, scavando un solco nei primi giri per poi gestire il margine.

Il podio della corsa parla interamente italiano, perché Stefano Manzi ha battagliato con Federico Caricasulo e lo ha preceduto sul traguardo al secondo posto per soli trentanove millesimi. È la nona volta in stagione che il tricolore avvolge completamente le prime tre posizioni nel campionato Supersport. All’appello, però, è mancato Yari Montella: un contatto al primo giro con Adrian Huertas lo ha spedito a terra procurandogli la frattura del terzo metacarpo della mano sinistra. Per il talento del team Barni la stagione termina con una gara di anticipo.

Jorge Navarro ha avuto la meglio su Valentine Debise per la quarta posizione, mentre proprio Huertas ha concluso sesto. Buona gara per Raffaele De Rosa e Lorenzo Dalla Porta che chiudono al settimo e ottavo posto, così come per Simone Corsi che recupera dal fondo del gruppo fino alla dodicesima piazza. Ventesimo Leonardo Taccini, ventiquattresimo Filippo Fuligni dopo una caduta. A terra anche Gabriele Giannini ed Emanuele Pusceddu.