Tutta la gara in agguato, qualche curva in testa per saggiare la resistenza degli avversari, e poi di nuovo coperto, in attesa del momento giusto che è arrivato nel finale, quando Masia ha cercato di portarlo fuori, inutilmente, in uscita di curva. Il colombiano ha resistito e risposto, bravo a trovare le linee giuste per mettersi davanti a tutti. Favorito da un’incertezza di Vejier, s’è preso quei pochi metri per allungare, il minimo indispensabile per mettersi al riparo dall’attacco di Furusato, salito sul podio al suo fianco. Podio da cui è rimasto giù, un po’ a sorpresa, Jaume Masia che sembrava averne la possibilità. Masia ha gestito il gruppo di testa, sembrava controllarne le dinamiche, in continuo movimento. L’improvvisa uscita di scena di Sasaki, partito in testa ma fermato al terzo giro dall’incidente con Munoz, gli aveva spalancato un’autostrada in prospettiva di classifica: 17 punti di vantaggio, a tre gare dal termine. Non tantissimi, ma abbastanza per respirare. Masia poteva metterne in cassaforte di più salendo sul podio. E invece.