Con il quarto posto nel GP di Thailandia, Arbolino ha 'annullato' il primo match point Mondiale di Acosta, che ci riproverà tra due settimane in Malesia. Lo spagnolo, 2° a Buriram, ha comunque incrementato il vantaggio in classifica sul milanese, ora a -63 punti dal pilota KTM. Ecco le combinazioni e cosa deve succedere per il trionfo iridato dell'iberico

In Thailandia Tony Arbolino - l'unico rivale ancora aritmeticamente in corsa per il campionato - è riuscito quantomeno a rimandare il trionfo Mondiale di Pedro Acosta, ora a +63 in classifica sul milanese. Ma tra due settimane in Malesia, lo spagnolo - secondo al traguardo a Buriram alle spalle di Aldeguer, davanti a Chantra e all'italiano - avrà una nuova chance per festeggiare. Come? Vediamo le combinazioni.

Acosta sarà iridato in Malesia se...