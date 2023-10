Bautista vince la Superpole Race, la penalità a Razgatlioglu lo promuove anche in una stupenda Gara 2. Doppio podio per Aegerter, a Bassani il titolo indipendenti

Finale di stagione emozionante sul circuito di Jerez per il mondiale Superbike 2023, in una domenica condita da tanto spettacolo in pista e tanti addii. Jonathan Rea saluta il team ufficiale Kawasaki dopo nove anni e sei titoli mondiali, Axel Bassani ne rileva la moto lasciando Motocorsa Racing, Toprak Razgatlioglu e Michael Rinaldi si congedano da Yamaha e Ducati Aruba. La costante per il 2024 sarà Alvaro Bautista, che chiude il weekend con tre vittorie e raggiunge Carl Fogarty a quota 59, secondo solo a Rea nella storia del campionato.

Il racconto della Superpole Race

Il bicampione del mondo ha fatto la voce grossa già in una Superpole Race divisa in due parti, interrotta con la bandiera rossa per la rottura meccanica di Dominique Aegerter. Dopo un primo giro e mezzo da cardiopalma, al restart lo spagnolo si è involato verso il successo mentre proprio Aegerter gli è giunto alle spalle conquistando il primo podio in Superbike. A podio anche Rea, con Razgatlioglu quarto davanti ad Andrea Locatelli. Brutta caduta per Alex Lowes che ha colpito col casco la gomma posteriore di Toprak, saltando la gara del pomeriggio. Centrato da Garrett Gerloff, un incolpevole Bassani ha comunque fatto suo il titolo per il miglior pilota indipendente bissando quello del 2022.