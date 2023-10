Supersport a Jerez: Bulega svetta in Gara 2

Sedicesimo successo in stagione per Bulega in Gara 2 a Jerez. Dopo una bandiera rossa Manzi chiude 2°, Oncu ritrova il podio dopo l’infortunio.

Il mondiale Supersport 2023 chiude i battenti nel segno di Nicolò Bulega, mattatore della stagione e imbattuto anche nell’ultima gara dell’anno. Gara 2 ha infatti visto il campione del mondo dominare, con la prima posizione mai in discussione. La corsa è stata interrotta dopo quattro giri per sostituire gli air fence in seguito alla caduta di Marcel Schroetter, quando Bulega aveva già quasi cinque secondi di margine sulla concorrenza. Nei sette giri seguiti alla ripartenza, il pilota di Aruba Ducati ha gestito con successo un margine più esiguo su Stefano Manzi.

Bulega saluta la Supersport con sedici vittorie in ventiquattro gare, concentrandosi ora sui test con la Panigale V4R Superbike. Dal canto suo, Manzi ha collezionato il diciassettesimo podio dell’anno, altro dato impressionante. Il talento di casa Ten Kate ha resistito al rientro di un ispirato Can Oncu, tornato alla competitività dopo il brutto infortunio di Assen che ha messo a serio rischio la funzionalità del suo braccio sinistro (tutt’ora molto debole). Il turco del team Puccetti si è lasciato andare a un pianto liberatorio e nella off season potrà dedicarsi al recupero fisico.

Adrian Huertas ha concluso al quarto posto la sua ultima gara con la Kawasaki, prima di sostituire Bulega sulla V2 di Aruba a partire dai test di martedì. Alle sue spalle, Federico Caricasulo (destinato alla MV Agusta di Motozoo per il 2024) ha tenuto dietro Valentin Debise per la quinta posizione; dietro di loro, Glenn Van Straalen ha avuto la meglio all’ultimo giro su Yeray Ruiz chiudendo settimo. Top-10 anche per Lorenzo Dalla Porta e Simone Corsi, mentre Filippo Fuligni e Leonardo Taccini si classificano sedicesimo e ventesimo. Ritirati Raffaele De Rosa e Gabriele Giannini.