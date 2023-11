Dopo una settimana di pausa il Motomondiale arriva in Malesia. Con Acosta ormai a un passo dal titolo di Moto2, sono ancora incerti quelli di MotoGP e Moto3. Nella classe regina riprenderà il duello tra Bagnaia e Martin, ma in palio ci sono ancora terzo e quarto posto, con Bezzecchi e Binder in lotta. Ecco come arrivano piloti e team a Sepang, live su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW dal 10 al 12 novembre

A cura di Paolo Beltramo



IL RUSH FINALE, GUIDA TV