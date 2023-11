Il pilota toscano, vincitore della ETC 2022, sarà seguito dal manager spagnolo con l'obiettivo di creare una struttura per lui nel JuniorGP

Guido Pini è un pilota molto importante per il motociclismo italiano perché, anche se ha solo 15 anni, ha dimostrato di avere il talento per sognare un grande futuro. Ha vinto la European Talent Cup 2022 in Spagna con un team piccolo e coraggioso come Ac Racing, contro piloti che conoscono i circuiti del calendario JuniorGp come il giardino di casa e che corrono già con strutture con mezzi decisamente diversi, che sono legate ai team del motomondiale. Tutto questo non è sfuggito a Emilio Alzamora, manager in passato anche di Marc Marquez , uno che il talento lo riconosce. E per questo Alzamora ha deciso di prendersi cura della carriera di Pini firmando con lui un accordo che lo lega a SeventyTwo Motorsports.

Pini, dalla European Talent Cup alla Moto3

Dopo la chiusura dell'avventura di Pini in European Talent Cup con un secondo posto nel campionato 2023 terminato con una vittoria a Valencia, il 15enne passerà alla Moto3. L'intenzione di Alzamora è di mettergli a disposizione il massimo: per questo il campione del mondo 125cc del 1999 vuole creare un team nel JuniorGp. In attesa di trovare un accordo con una struttura già esistente per entrare ufficialmente nel campionato, Alzamora ha comunque già trovato il capotecnico per Pini: sarà Massimo Capanna, che con Jorge Martín è stato campione del mondo Moto3.

Alzamora: "Entusiasti di rappresentare Pini, ha un grande talento"

Emilio Alzamora, Direttore di SeventyTwo Motorsports: "Siamo entusiasti di rappresentare Guido Pini, perché abbiamo visto in lui un grande potenziale e talento che lo trasformeranno in un pilota professionale di primo piano. Siamo grati a Guido e alla sua famiglia per aver riposto la loro fiducia nel team SeventyTwo Motorsports e non vediamo l’ora di aiutarlo a creare e costruire il suo brand globale".