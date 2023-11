Pedro Acosta non forza i ritmi e si 'accontenta' del quinto tempo nella prima giornata di libere a Sepang: lo spagnolo può laurearsi campione del mondo domenica, gestendo la rimonta di un Arbolino in difficoltà e solo 19°. Miglior tempo a Ogura, il primo degli italiani è Foggia ottavo

Non forza, amministra, risparmia le forze in vista di un week end che con molta probabilità, a scanso di sorprese, gli assegnerà il titolo della Moto 2 con due gare d’anticipo. Pedro Acosta la prende con calma, chiude il primo giorno di prove col quinto tempo, lascia la scena ad Ogura che se la prende firmando il tempo più veloce. La strategia dello spagnolo è semplice, arrivare al traguardo domenica, possibilmente senza perdere punti da Arbolino che in classifica è però finito lontano: 63 lunghezze a tre gare dal termine.

Per tenere aperto il mondiale Tony dovrebbe accorciare il divario a meno di 50 dopo la corsa malese. Improbabile, soprattutto alla luce di un primo giorno di prove che lo vede addirittura diciannovesimo, fuori dalla Q2 che dovrà a tutti i costi conquistarsi sabato mattina per alzare le sue quotazioni. In questa giornata interlocutoria i nomi da segnare sul taccuino sono altri: detto di Ogura, c’è da sottolineare quello di Aldeguer su cui circolano voci d’interessamento da parte di Honda per sostituire Marquez l’anno prossimo. Voci che però non gli fanno tremare il polso destro, sempre pronto a dare gas.

Il secondo miglior tempo di giornata lo conferma. Alle sue spalle Canet, quindi Dixon, altro protagonista di questa campionato, ma a corrente alternata. Spesso veloce in prova, il britannico raccoglie poco in gara, quantomeno per quanto visto nella seconda parte della stagione. Il terzo posto in classifica non è al sicuro, con Canet che lo insidia staccato di 13 punti. Con tre gare da disputare è quasi tempo di fare i primi bilanci e Pedro Acosta a parte, con la valigia già pronta per andare in Motogp, si torna ad Aldeguer, il nome che resta al centro delle attenzioni di parecchi osservatori.

Restando invece alla prima giornata di prove, detto di Arbolino che non trova più la quadra, il migliore degli italiani è stato Dennis Foggia, un inizio incoraggiante per un pilota vicecampione del mondo in Moto 3 nel 2021, poi perso nelle difficoltà del passaggio alla categoria superiore. Celestino Vietti s’è salvato in corner, per ora, con un tredicesimo tempo che non lo mette ancora al sicuro in vista delle qualifiche

di sabato.