Pecco Bagnaia chiude 3° la Sprint, con un vistoso calo di prestazione nel finale: "Avevo un problema all'anteriore, sentivo vibrazioni. Avremo tempo di analizzare e capire per la gara lunga. Peccato, avevamo il ritmo per stare con Marquez. Sono perplesso per quanto accaduto, nelle qualifiche il feeling era perfetto". Domenica la gara in diretta alle 8 su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

Terzo posto per Pecco Bagnaia nella Sprint in Malesia . Il campione del mondo perde due punti da Jorge Martin , ora a -11 ( 396 a 385 ): dopo una buona partenza, il campione del mondo in carica ha avuto un vistoso calo di prestazione nella seconda parte, subendo prima il sorpasso di Alex Marquez e poi quello dello stesso Martin. A Sky Sport il torinese ha analizzato le difficoltà riscontrate nei giri finali.

" Difficile da dire perché ho rallentato , ho iniziato a faticare davanti, avevo vibrazioni. Già dall'inizio faticavo, alla fine ero in netta difficiltà a girare . Peccato, eravamo partiti bene. Avevamo il potenziale per lottare con Alex Marquez , non mi capacito di cosa sia successo. Fortunatamente era la Sprint, abbiamo tempo di capire e aggiustare. Bene partire domani dalla pole , è importante scattare davanti".

Sull'adesivo volato sull'ala

Poi sull'adesivo volato sulla sua ala durante la Sprint. "Sicuramente non è stato un aiuto perchè ha tappato un'ala, ma il problema secondo me veniva dall'anteriore - ha aggiunto -. Abbiamo tempo per analizzare in vista di domani. Il feeling è stato peggiore rispetto al resto del weekend, stamattina tutto era perfetto. Già in partenza sentivo qualcosa che non andava, a 4-5 giri dalla fine era davvero tosta. Senza quel problema potevamo pensare di tenere il passo di Alex Marquez, sono perplesso per quanto accaduto. E' stata una cosa particolare".