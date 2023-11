La Honda ha in programma un incontro per decidere il pilota che prenderà il posto di Marc Marquez nel 2024. Se la casa giapponese dovesse scegliere di puntare su un pilota di "transizione", la scelta andrebbe su Di Giannantonio con un contratto annuale. Se invece dovesse arrivare il via libera a un contratto biennale, a quel punto il prescelto sarebbe Luca Marini

La Honda è a un bivio. La casa giapponese è ancora alla ricerca del sostituto di Marc Marquez per il 2024. La svolta potrebbe arrivare a Sepang, dove sabato pomeriggio (11 novembre) è in programma un incontro decisivo tra i vertici della HRC per decidere su quale pilota investire. Se la decisione dovesse essere quella di puntare su un pilota di "transizione" con un contratto annuale, allora il prescelto sarebbe Fabio Di Giannantonio, con cui sono stati già definiti i termini dell'accordo. Se invece dovesse arrivare il via libera da parte del management giapponese ad allungare la proposta contrattuale a due anni, a quel punto la Honda andrebbe su Luca Marini.