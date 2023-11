Più del terzo posto del GP Malesia, a Pecco Bagnaia interessa aver vinto il duello in pista con il rivale per il titolo Jorge Martin a inizio gara e aver rosicchiato tre punti in classifica: "Era importante, anche a livello mentale, uscire vincitore da una lotta così e tornare a battere Jorge come non mi succedeva da un po'", le sue parole a Sky. Poi su Bastianini: "E' stato straordinario, se la meritava più di tutti questa vittoria"

