Bagnaia ha allungato in testa al Mondiale dopo la gara in Malesia, ha un vantaggio di +14 su Martin. Pecco potrebbe diventare campione del mondo già nel prossimo GP in Qatar: dovrebbe guadagnare altri 23 punti su Jorge tra la Sprint e la gara lunga, così andrebbe a +37 sullo spagnolo, un vantaggio impossibile da colmare che gli regalerebbe il titolo prima di Valencia. La MotoGP tornerà in pista a Losail dal 17 al 19 novembre, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA PILOTI