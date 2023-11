Fabio Quartararo piazza il miglior tempo nel warm up di Sepang, fermando il crono in 1'59''218. Dietro al pilota della Yamaha troviamo Binder, Bastianini e Alex Marquez. Bagnaia è 6°, Martin solo 16°. Alle 8 la gara in diretta su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

CLASSIFICA PILOTI - GRIGLIA DI PARTENZA