Marini è a un passo dal diventare il sostituto di Marc Marquez alla Honda: accordo vicino con la casa giapponese, l'ufficialità potrebbe arrivare in occasione del GP Qatar. Il commento di Luca dopo la gara in Malesia (chiusa al 10° posto): "Rilanciare la Honda sarebbe un grandissimo obiettivo, un sogno, ma non è facile. Andare a guidare la moto di Marquez? Non l’avevo mai messa sotto questo punto di vista". E sui social spunta un indizio di mercato del fratello Valentino Rossi HIGHLIGHTS DELLA GARA A SEPANG

Luca Marini sarà con molta probabilità il sostituto di Marc Marquez nel team Honda Repsol a partire dal 2024. Dopo l’incontro di sabato 11 novembre a Sepang tra i vertici del team giapponese e il management di Marini, le parti sono molto vicine a chiudere un accordo su base biennale (condizione fondamentale per Luca). A breve verranno definiti gli ultimi dettagli, l'ufficialità dovrebbe arrivare nella settimana del GP Qatar (16-19 novembre).

Luca saluta il team Mooney VR46 dopo due stagioni Se la trattativa dovesse concludersi come previsto, Marini lascerà il team Ducati Mooney VR46 dopo due stagioni (2022 e 2023). Il fratello di Valentino Rossi corre da tre anni in MotoGP, ha debuttato in top class nel 2021 in sella a una Ducati con il team Esponsorama Racing. Marini ha debuttato nel Motomondiale nel 2013: per lui 141 GP disputati con 6 vittorie e altrettante pole.

Marini: "Non è una scelta semplice" Dopo la gara in Malesia chiusa al 10° posto, Marini ha parlato della trattativa con la Honda al microfono di Antonio Boselli: "Non è una scelta semplice. Rilanciare la Honda sarebbe incredibile, un grandissimo obiettivo, un sogno, ma non è facile. Andare a guidare la moto di Marc Marquez? Non l’avevo mai messa sotto questo punto di vista, quando vai in un team non pensi mai a chi è appartenuta quella moto. Come quest’anno, nel team Mooney VR46 abbiamo la moto di Bagnaia, ma non ci penso, per me è la mia Ducati e cerco di tirare fuori il meglio che posso, facendo il mio lavoro al 100%".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Marini in Honda ufficiale? Sarebbe il 4° italiano L'accordo tra Marini e il team HRC è molto vicino: Luca diventerebbe nel 2024 il quarto italiano a guidare una Honda ufficiale in MotoGP dopo il fratello Valentino Rossi, Max Biaggi e Andrea Dovizioso. Ecco le loro storie e le statistiche con la scuderia giapponese MARINI-HONDA, ACCORDO VICINO PER IL 2024 - GP MALESIA, GLI HIGHLIGHTS HONDA HRC-MARINI, ACCORDO A UN PASSO Dopo l’ultimo incontro tra la Honda e il management di Luca Marini , le parti sono molto vicine a chiudere un accordo. L’ingaggio del pilota italiano con un contratto biennale potrebbe essere ufficializzato in Qatar: Marini prenderebbe così il posto di Marc Marquez in HRC a partire dal 2024 diventando il 4° italiano nel team ufficiale Honda in MotoGP .

, le parti sono molto vicine a chiudere un accordo. L’ingaggio del pilota italiano con un contratto biennale potrebbe essere ufficializzato in Qatar: Marini prenderebbe così il posto di Marc Marquez in a partire dal 2024 diventando il . Ecco i 3 big che l'hanno preceduto VALENTINO ROSSI (2002-2003) Valentino Rossi è arrivato in Honda all'inizio della nuova era della MotoGP con moto da 990 cc, subito dopo aver vinto (sempre con Honda) l'ultimo titolo della classe 500. Sulla RC211V, il pesarese ha vinto due Campionati del Mondo consecutivi, conquistando 31 podi su 32 possibili, 20 vittorie e passando alla storia LE STATISTICHE DI ROSSI CON LA HONDA HRC Numero: 46

Campionati del mondo: 2

Vittorie: 20

Podi: 31

Giri veloci: 21

Pole positions: 16

Gare: 32

L'indizio social di Valentino Rossi Sembra proprio un indizio di mercato la 'storia' su Instagram di Valentino Rossi, che in serata ha pubblicato una foto del suo periodo in Honda HRC, insieme al suo storico assistente Riccardo Montanari. Il 'Dottore' ha corso con la Honda tra il 2000 e il 2003, vincendo un titolo della classe 500 (l'ultimo della storia) e due titoli in MotoGP (il primo dellla nuova categoria). Nel 2024 Marini diventerebbe il quarto italiano a guidare una Honda ufficiale in MotoGP dopo il fratello Valentino Rossi, Max Biaggi e Andrea Dovizioso.

Aldeguer possibile sostituto di Marini Quando sarà ufficializzato il passaggio di Marini alla Honda, il team Mooney VR46 dovrà comunicare il suo sostituto da affiancare a Bezzecchi per il 2024. L'intenzione della VR46 è di sostituire Marini con un pilota giovane che non ha ancora corso in MotoGP. Il candidato principale è Fermín Aldeguer, 18enne spagnolo che corre in Moto2. Aldeguer ha già firmato un contratto con Luca Boscoscuro per il 2024, si dovrà pertanto trovare un accordo con il manager italiano per sciogliere anticipatamente l'accordo.