In occasione del GP Malesia 5 piloti hanno ricevuto il loro primo warning per la regola della pressione delle gomme. Tra questi c'è anche Bagnaia, leader del Mondiale. Martin, rivale di Pecco per il titolo, aveva già ricevuto un warning dopo la gara in Thailandia. Le penalità scattano a partire dal secondo warning, ma proviamo a capire cosa dice il regolamento e come questa norma può influenzare il finale di stagione (mancano solo 2 gare al termine, più 2 Sprint)

