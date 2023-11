Dopo il GP Qatar, Bagnaia ha aumentato il proprio vantaggio su Martin a 21 punti, quando mancano soltanto una Sprint e una gara "lunga" al termine della stagione (entrambe a Valencia il 25 e il 26 novembre). Pecco può confermarsi campione già sabato, qualora riuscesse a guadagnare altri 4 punti sullo spagnolo. In totale sono sei le combinazioni che regalerebbero il secondo titolo di fila a Bagnaia al termine della Sprint. Il GP Valencia sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS GP QATAR - CLASSIFICA PILOTI