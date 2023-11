Alle 15 scatta l'ultima Sprint a Valencia. Si tratta del primo match point per Bagnaia, che può già vincere il Mondiale guadagnando almeno 4 punti su Martin. Altrimenti il titolo sarà assegnato domani nella gara lunga in programma alle 15. Pecco scatta dalla seconda posizione in griglia, dopo una qualifica condotta in modo magistrale. Martin scatterà 6° a causa di un problema con la gomma anteriore. Intanto il team Mooney VR46 ha salutato Marini, destinato alla Honda

LA GRIGLIA DI PARTENZA - BAGNAIA CAMPIONE SE...