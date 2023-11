A Valencia va in scena l'ultimo atto della sfida per il titolo tra Bagnaia e Martin: Pecco arriva al GP conclusivo con 21 punti di vantaggio su Jorge e potrebbe già confermarsi campione nella Sprint di sabato 25 novembre (ore 15), qualora dovesse guadagnare almeno 4 punti sul rivale. Altrimenti sarà la gara lunga di domenica (sempre alle 15) a decretare il vincitore del Mondiale. Il weekend di Valencia è tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW

Il Mondiale MotoGP 2023 sta per vivere l'ultimo atto di un'entusiasmante stagione. E allora dal 23 al 26 novembre non puoi proprio perderti nulla del GP Valencia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalla conferenza piloti del giovedi. Se in Moto3 e Moto2 i titoli sono stati già assegnati con le vittorie di Jaume Masia e Pedro Acosta, la top class aspetta ancora di conoscere il nome del suo vincitore: Pecco Bagnaia arriva al weekend conclusivo con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin e potrebbe già confermarsi campione del mondo nella Sprint del sabato, a patto che riesca a guadagnare almeno 4 punti sul rivale.