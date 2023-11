Al termine del GP del Qatar, Martin ha rilasciato dichiarazioni forti contro le gomme Michelin: "La gomma non funzionava, non mi era mai capitato: non dico che sia una cosa fatta di proposito, ma di sicuro devono fare dei miglioramenti. Per me è una vergogna che un Mondiale si decida così, non ha senso che alcune gomme vanno e altre gomme non vanno. Sembrava una gomma di 40 giri, e invece era nuova"