Quante cadute nel primo giorni di Libere, in una giornata che dovrebbe rappresentare l’inizio di una festosa chiusura di un campionato che ha già designato il suo campione: Jaume Masia. Nel secondo turno sono caduti malamente Oncu prima e Alonso poi, il colombiano due volte. Altri incidenti hanno segnato una sessione interrotta due volte con bandiera rossa, per la presenza di moto e piloti in pista. L’ultima, a un minuto e mezzo dalla fine, ha coinvolto anche Sasaki, che se n’è tornato al box con la sua moto, a differenza di Alonso e Oncu portati al centro medico.

Alonso, condizioni da verificare in vista di sabato

Chiuso il discoro titolo, la classifica offre qualche spunto d’interesse per le posizioni a ridosso del numero uno: il giapponese dell’Usqvarna è insidiato da Alonso (tre podi tra cui una vittoria nelle precedenti cinque corse). Il giovane talento portato al mondiale da Aspar Martinez, è il fenomeno in crescita e, caduta di oggi permettendo, con un distacco di 18 punti ha ancora la possibilità, per quanto remota, di insidiare il secondo posto in classifica di Sasaki. Ma l’incidente di oggi potrebbe comprometterne le residue chance: Ayumu ha chiuso le libere di venerdì con il tredicesimo tempo, David con l’undicesimo, nonostante il doppio volo. Le sue condizioni sono in fase di accertamento, ma a questo punto resta in bilico anche il suo terzo posto (si spera in un pronto recupero per prove e qualifiche di sabato), dal momento che Holgado, il grande sconfitto di questa stagione, ha segnato il miglior tempo ed è in grande forma; staccato di 13 lunghezze dal pilota del team Gas Gas, Daniel avrebbe l’aritmetica possibilità di recuperare il "podio" del mondiale, una piccola soddisfazione, dopo aver dominato la prima parte della stagione.