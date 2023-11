Pedro Acosta si è ripreso la scena nel primo giorno di prove a Valencia. Il neo campione del mondo, forse infastidito dai riflettori concentrati su Aldeguer (corteggiato nei giorni scorsi dal team VR46 per sostituire Luca Marini in MotoGP), ha ribadito chi è il numero uno. Aldeguer aveva incominciato fortissimo il secondo turno, Acosta gli ha soffiato il miglior tempo nei minuti finali, abbassando il record della pista. Se il buon giorno si vede dal mattino, si prepara una bella sfida tra il nuovo re della categoria e il fenomeno della Speed Up, che ha fatto di tutto per trattenere il suo gioiello.

Canet dietro ai due fenomeni spagnoli

L’ultima gara della stagione potrebbe risolversi in un confronto tra i piloti di casa, dal momento che al terzo posto si è piazzata Canet, sbarcato a Valencia sull’onda del podio conquistato in Qatar. Il pilota di Pons occupa il quinto posto della classifica, e punta a ben figurare davanti al suo pubblico. Alle sue spalle s’è piazzato Jake Dixon (sei podi fin qui, incluse due vittorie), tra i piloti più veloci in prova, quando è in stato di grazia, seguito dal connazionale Lowes.

Gli italiani: 6° Vietti, 9° Foggia davanti ad Arbolino

Sesto Celestino Vietti, migliore degli italiani, che in top ten ritrovano anche in nona posizione Dennis Foggia, ancora a caccia di un podio che sembra però distante dal suo attuale rendimento, e Tony Arbolino, subito alle sue spalle. Il pilota di Garbagnate Milanese, dopo la vittoria sotto la pioggia in Australia, non è più riuscito a tornare tra i protagonisti. L’ultima gara dell’anno potrebbe essere l’occasione per rivedere l’Arbolino dominatore della prima fase della stagione.